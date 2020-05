Estée Lauder verlengt contracten van 300 interimmers niet: “Een harde noot om te kraken” Wouter Demuynck

19 mei 2020

11u55 0 Westerlo Bij het cosmeticabedrijf Estée Lauder in Oevel (Westerlo) zijn sinds begin dit jaar de uitzendcontracten van 300 interimmers niet verlengd. Vorige week besliste de directie om de laatste uitzendkrachten geen verlenging van hun contract te geven. “Dit is een harde noot om te kraken”, zegt Tim Peeters van de socialistische vakbond ABVV.

Dat op enkele maanden tijd 300 uitzendkrachten moeten vertrekken, is een direct gevolg van de coronacrisis. Volgens de directie is het werkvolume de laatste maanden fel gedaald en kunnen alle lijnen niet draaien doordat de afstandsregels moeten nageleefd worden. “Begin dit jaar stond de teller op ongeveer 300 interimmers bij Estée Lauder. Vorige week besliste de directie van om de laatste interimmers geen verlenging van hun uitzendcontract te geven. Een harde noot om te kraken”, aldus Tim Peeters van ABVV.

Uitkering

Werknemers die op tijdelijke werkloosheid worden gezet, krijgen een uitkering van 70% van een begrensd loon, maar de uitzendkrachten wiens contract stopgezet moet worden ontvangen een uitkering van 60%. “Het is pijnlijk om vast te stellen dat uitzendkrachten alweer een inkomstendaling moeten slikken. Dit is een argument om extra steunmaatregelen te vragen voor werknemers die ontslagen worden. We zijn in de pijnlijke realiteit van een tweede fase beland. Er worden alsmaar meer werknemers ontslagen en er zullen faillissementen volgen. Laat ons nadenken over hoe we extra steunmaatregelen kunnen voorzien alsook aanvullende ondersteuning op maat van kwetsbare gezinnen.”