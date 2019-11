Eros Tomassetti (Diverso) is Italiaanse Chef van het Jaar: “We laten een goed product als basis spreken, zonder 50 garnituren op één bord” Wouter Demuynck

04 november 2019

19u43 0 Westerlo De nieuwste editie van de Franse gastronomische gids Gault&Millau heeft voor Eros Tomassetti (31), chef-kok van het Italiaans restaurant Diverso in Westerlo, een extra bekroning opgeleverd. Een jaar lang mag hij zich Italiaanse Chef van het Jaar noemen.

Diverso is sinds 2012 gevestigd op de Grote Markt van Westerlo, pal tussen Standaard Boekhandel en Blokker, in een gerenoveerd pand dat vroeger dienst deed als bakkerij. Chef-kok Eros Tomassetti baat het Italiaans restaurant samen met zijn echtgenote Liesbeth Theyskens (30), de gastvrouw van de zaak, uit. Er volgde al vrij snel een vermelding in Gault&Millau een ook dit jaar prijkt Diverso in de prestigieuze culinaire gids met een 14 op 20. Leuk extraatje dit jaar is dat Tomassetti werd uitgeroepen tot Italiaanse Chef van het Jaar.

Leuke erkenning

Hoewel Tomassetti aangeeft dat zulke prijzen halen niet zijn ambitie op zich is, vindt hij de titel een mooie erkenning. “We koken voor onze gasten en halen er dan ook onze dagelijkse voldoening uit als ze zeggen dat het lekker was of dat ze in een tof kader getafeld hebben”, aldus Eros Tomassetti. “Je doet je best voor je gasten en dan valt dat op voor de recensent. Ik ben er niet mee bezig geweest, maar dat neemt niet weg dat dit een leuke herkenning is. Dit toont vooral de kracht van een goed horecateam dat intussen een grote familie is geworden: we willen dat onze gasten het goed hebben en die echte gastvrijheid merken ze ook wel.”

Italiaanse bistronomie

Eros Tomassetti meent dat zijn restaurant het verschil maakt door het iets anders aan te pakken dan de doorsnee Italiaanse keuken. “We brengen Italiaanse bistronomie: mooi restaurantniveau met verse en frisse gerechten en verrassende combinaties, maar wel erg Italiaans, de keuken die zo goed is in zijn eenvoud. We laten een heel goed product als basis spreken, zonder 50 garnituren op één bord te brengen. Ten opzichte van de standaard Italiaanse keuken eet je hier uit een iets anders bord. Er is niet enkel pizza en pasta en we proberen de gerechten ook wat anders te benaderen. Zo zijn onze pastagerechten iets verfijnder, met bijvoorbeeld de ravioli die we zelf maken, en werken we veel met vis en schaal- en schelpdieren. Ook ons driegangenmenu - voor-, tussen- en hoofdgerecht - met enkel pasta is eens iets anders.”

Westerlo als culinaire hotspot

De gemeente Westerlo doet het met vijf restaurants weer uitstekend in onze regio - enkel Kasterlee doet beter met één restaurant meer. “De horeca in Westerlo is al een tijdje aan het opkomen. Pakweg acht jaar geleden was er in Kasterlee ook al veel, maar hier nog weinig. Het mooie aan onze horeca is dat we allemaal op dezelfde golflengte zitten en het oprecht menen met onze gastvrijheid. We hebben op elk gebied wel wat te bieden: wij met onze bistronomie, anderen met fine dining, eenvoudigere keuken, klassiek Frans... iedereen heeft zijn eigen stijl en daarom vullen we elkaar goed aan. In de Parel der Kempen was er zeker nog plaats voor meer horeca.”