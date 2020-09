Eerste schooldag in basisschool De Klimboom in Heultje: “Kinderen warm maken voor lezen op Camping Leeswei” Wouter Demuynck

01 september 2020

17u31 1 Westerlo Het belooft een bijzonder schooljaar te worden in deze coronatijden. Wij gingen op de eerste schooldag een kijkje nemen bij basisschool De Klimboom in Heultje (Westerlo). De heropstart daar verliep prima.

Dinsdagochtend tekenden zowat alle kinderen van de kleuterschool en lagere school present. “In de kleuterschool was er één afwezige, in de lagere school vier. Ik heb daarom gebeld om te horen wat het probleem was. Dat doe ik steeds de eerste dag, zeker nu met het coronaverhaal”, legt directeur Guy Van Genechten uit.

“Ik was dan ook blij om te horen dat iedereen de volgende dagen gewoon wel zou komen en dat het niets te maken had met schrik wegens corona. Een van de kinderen was bijvoorbeeld nog op vakantie en bij nog een ander gezin was het huis deze zomer uitgebrand, waardoor ze tijdelijk zijn moeten verhuizen naar Bergom. Op het einde van vorig schooljaar hadden we wel enkele instappertjes, die nog pakweg anderhalve maand naar de kleuterschool moesten, die niet naar school zijn geweest omdat de ouders dat niet zagen zitten. Nu is iedereen dus wel present.”

Wasstraten

In vergelijking met de vorige heropstart liet de school nog enkele bijkomende wasstraten zetten. “Er kroop wel wat tijd in het wassen van de handen. Op deze manier laten we het vlotter vooruitgaan. Voor de mensen is regel één om afstand te bewaren en, als dat niet lukt, een mondmasker te dragen. Deze ochtend (dinsdagochtend, red.) stonden alle ouders alvast met een mondmasker aan de schoolpoort. De heropstart is dus heel goed verlopen, maar het gaat sowieso een moeilijk schooljaar worden. Als kinderen moeten getest worden, zal het altijd een drietal dagen duren alvorens we weten of de test positief of negatief is.”

Lang zullen we lezen

Het hele schooljaar lang zal er gewerkt worden rond lezen. “In de lagere school hebben we Camping Leeswei ingericht, waar vandaag (dinsdag, red.) alle kinderen zijn mogen gaan lezen om ze warm te maken voor het lezen. Bij de kleutertjes gaat het om begrijpend luisteren als voorbode naar het begrijpend lezen in de lagere school. Ze luisteren naar een verhaal en aan de hand van vragen worden ze gestimuleerd om heel oplettend te zijn. Ons jaarthema is ‘Lang zullen we lezen, bib bib hoera’. We zullen dit jaar immers nauw samenwerken met de bibliotheek van Westerlo.”



