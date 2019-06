Eerbetoon aan Neil Diamond in de Zoerla Wouter Demuynck

06 juni 2019

Op vrijdag 7 juni, om 20 uur, vindt Diamonds on the Rocks plaats in de Zoerla. Dat is een tributeconcert waarbij Kris Valvekens en zijn band muziek van Neil Diamond brengen. De hits Sweet Caroline, Beautiful Noise, Love on the Rocks en Solitary Man staan op de afspeellijst, maar ze grasduinen nog veel dieper in het oeuvre van Neil Diamond. Voor het concert zijn nog enkele tickets te koop via de webshop op www.westerlo.be. De kostprijs bedraagt 16 euro.

Vorig jaar gaf de 78-jarige Neil Diamond nog een memorabel concert in het Sportpaleis in Antwerpen. Neil Diamond treedt sindsdien niet meer op omdat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson.