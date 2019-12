Dronken bestuurder veroorzaakt ravage: vijf wagens en twee woningen delen in de klappen Toon Verheijen

01 december 2019

17u16 0 Westerlo Enkele bewoners van de Olenseweg in Voortkapel dachten een rustige zondagochtend te beleven totdat ze rond de klok van 9 uur werden opgeschrikt door een hevige knal. Een blik op straat bracht meteen duidelijkheid: een automobilist was tegen enkele wagens gereden en beschadigde onder meer een muur en een carport. De veroorzaker in kwestie heeft volgens getuigen toegegeven dat hij gedronken had en in slaap gevallen was.

Een rustige koude zondagochtend moest het worden voor Ingrid Eyckmans en haar gezin. Maar iets voor 9 uur werden ze plots opgeschrikt door een hevige knal. “Het was echt een harde ‘boenk’”, vertelt Ingrid. “Ik keek uit de raam en was een beetje verbaasd dat ik de auto van mijn zoon niet meer zag staan. Toen we naar buiten gingen kijken, werd al snel duidelijk waarom. Zowel de auto van mijn zoon als die van mij stonden enkele meters verder bij de buren voor de oprit. Volledig perte totale. Daarnaast waren er nog drie voertuigen beschadigd, maar die waren er iets minder erg aan toe.”

Emotionele waarde

De wagen van Ingrid was een Volkswagen Golf van vier jaar oud. De auto van de zoon was een vijftien jaar oude Opel Corsa. “Die was op zich niet veel meer waard natuurlijk, maar de auto was van mijn vader en mijn zoon was er trots op dat hij ermee kon rijden. Het autootje had vooral emotioneel nog veel waarde.” Maar niet alleen de wagens van het gezin werden beschadigd. Ook de carport naast de woning liep schade op. “Die hebben ze moeten komen stutten”, vertelt Ingrid. “Dat zal dus ook nog niet op 1-2-3 opgelost zijn. Ach, we zijn langs de ene kant wel blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen, maar anderzijds zitten wij wel met de miserie. Ik had mijn wagen echt wel nodig om maandag te gaan werken. Daar zullen we dus ook weer naar een oplossing moeten zoeken. Best wel heftig zo’n ochtend in elk geval. Vooral omdat we zaterdag al een begrafenis hadden die emotioneel was. We konden wel een rustige zondag gebruiken.” Volgens getuigen bleef de bestuurder gewoon ter plaatse en verontschuldigde hij zich ook. Hij zou verklaard hebben dat hij gedronken had én in slaap was gevallen.

Muurtje

Ook bij Larysa was de schade aanzienlijk. “Onze Fiat 500 deelde ook serieus in de klappen, maar is gelukkig wel nog te herstellen”, vertelt Larysa. “Het was echt een enorme knal. Toen we buitenkwamen zagen we plots de wagens van de buren voor onze oprit staan net als de wagen van de veroorzaker van het ongeval. De wagen van onze buurvrouw was tegen de scheidingsmuur terechtgekomen waardoor die zelfs een beetje is opgeschoven.”