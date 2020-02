Drie personen gewond bij ongeval aan verkeerslicht Jef Van Nooten

17 februari 2020

13u29 2 Westerlo In de Merodedreef in Westerlo zijn zaterdag drie mensen gewond geraakt bij een verkeersongeval. De kopstraataanrijding gebeurde rond 10 uur. Een autobestuurder reed achteraan in op een wagen die stil stond aan een verkeerslicht. De auto werd op zijn beurt tegen een voorligger geduwd na de aanrijding. Drie inzittenden liepen lichte verwondingen op.

Ook in de Nieuwstraat in Westerlo raakte zaterdag een bestuurder gewond. Dat gebeurde nadat hij met zijn auto was ingereden op de aanhanger van een vrachtwagen. De bestuurder werd naar het ziekenhuis in Herentals gebracht.