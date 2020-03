Drie auto’s botsen, één persoon gewond Jef Van Nooten

17 maart 2020

16u19 3

In de Boerenkrijglaan in Westerlo zijn dinsdagochtend rond 10.45 uur drie auto’s op elkaar gebotst. Het ging om een kopstaartaanrijding. In één van de wagens raakte een inzittende gewond. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.