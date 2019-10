Dorpsvergadering over verkeersveiligheid in centrum van Heultje Wouter Demuynck

16 oktober 2019

21u06 0

Op woensdag 23 oktober om 20 uur is er in de Merodezaal in Heultjedorp een dorpsvergadering over veilig verkeer in het centrum van Heultje (Westerlo). Alle Heultjenaren krijgen daarvoor een uitnodiging in de bus. “We presenteren en bespreken er samen de plannen en studies die de afgelopen maanden gemaakt zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

In het centrum van Heultje passeert dagelijks veel vrachtverkeer dat naar het nabijgelegen industrieterrein rijdt. Met een school in de buurt kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. In het verleden hebben buurtbewoners al meerdere malen hun ongenoegen over het vrachtverkeer in hun dorpskern geuit.