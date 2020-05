Domein Den Asberg ontvangt Vlaamse subsidie van 50.000 euro Wouter Demuynck

15u05 2 Westerlo Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) voorziet via Toerisme Vlaanderen 50.000 euro aan subsidies voor Domein Den Asberg in Westerlo. Het bedrag zal geïnvesteerd worden in betere infrastructuur voor logies.

Ook voor uitbaters van logies zijn het financieel onzekere tijden. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) wil Vlaanderen klaarstomen voor een vakantie in eigen land en trekt daarvoor 2 miljoen euro uit. Daarvan gaat 50.000 euro naar domein Den Asberg in Westerlo.

Herstart van toeristische motor

Met die financiële steun kunnen de uitbaters werk maken van kind- en familievriendelijke voorzieningen, een volledig toegankelijke en zorgspecifieke infrastructuur en voorzieningen voor kampeerauto’s. “Toeristische ondernemers die zelfs in deze moeilijke tijden blijven investeren geef ik heel graag een duwtje in de rug”, zegt Demir. “Zo versterken we ons Vlaamse logiesaanbod in alle provincies en bereiden we ons voor op de herstart van de toeristische motor.”

Bert Wellens, voorzitter van N-VA Westerlo, is tevreden met de steun vanuit Vlaanderen. “De Vlaming zal zijn of haar vakantie massaal doorbrengen in eigen land. Dat biedt een enorme opportuniteit voor onze gemeente om de vele troeven waarover we bezitten in de kijker te zetten. Met deze steun voor Domein Den Asberg verzekeren we toeristen volgende zomer en nadien van een aangenaam verblijf in onze gemeente.”