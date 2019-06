Dieven wandelen woning binnen via schuifraam JVN

03 juni 2019

10u25 2

Dieven zijn in de nacht van zaterdag op zondag een woning binnen gedrongen aan Loofven in Westerlo. De daders kwamen binnen via een schuifraam dat was blijven open staan. De dieven gingen aan de haal met geld en sleutels.