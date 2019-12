Dieven viseren twee handelszaken Jef Van Nooten

13 december 2019

16u43 2

In Tongerlo (Westerlo) probeerden inbrekers donderdagnacht in te breken in twee handelszaken. Zowel in de Meulemanslaan als in de Langstraat ontdekten handelaars vrijdagochtend braakschade. De daders zijn twee keer niet binnen geraakt.