Dieven vijzen tuinpoort los en gaan ermee aan de haal Wouter Demuynck

13 juli 2020

17u06 0

Bewoners van een woning in de Kastanjestraat in Westerlo stelden deze maandagvoormiddag om 8.30 uur vast dat hun tuinpoort was gestolen. De daders hadden de gemonteerde tuinpoort losgevezen en zijn ermee aan de haal gegaan.