Dieven verwijderen raam om bestelwagen leeg te roven Jef Van Nooten

06 maart 2020

Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een bezoek gebracht aan het bedrijf Welec in de Ambachtenstraat in Westerlo. De dieven verwijderden het raam van een bestelwagen die op het bedrijfsterrein stond geparkeerd. Ze gingen aan de haal met werkmateriaal en een laptop. De diefstal werd vrijdagochtend vastgesteld.