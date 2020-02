Dieven stelen zes dure fietsen uit tuinhuizen Jef Van Nooten

04 februari 2020

16u23 0 Westerlo Een dievenbende heeft in de nacht van maandag op dinsdag zes dure fietsen gestolen bij twee inbraken in Westerlo.

Zowel bij een woning aan de Industrieweg als bij een woning in de August Cannaertsstraat in Westerlo werden tuinhuizen open gebroken. Aan de Industrieweg stalen de daders vier dure fietsen. Uit het tuinhuis in de August Cannaertsstraat werden twee elektrische fietsen ontvreemd.