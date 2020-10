Dieven stelen zangvogels Jef Van Nooten

12 oktober 2020

Dieven zijn in de Pappotstraat in Westerlo opnieuw aan de haal gegaan met enkele zangvogels. De diefstal van de vogels werd vrijdagnamiddag opgemerkt. Het is niet de eerste keer dat er bij dezelfde eigenaar zangvogels worden gestolen.