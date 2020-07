Dieven stelen werkmateriaal uit voertuig en garage Jef Van Nooten

28 juli 2020

Dieven hebben een voertuig open gebroken dat geparkeerd stond aan Lossing in Westerlo. De eigenaar ontdekte de inbraak maandag. De daders stalen werkmateriaal uit het voertuig. Ok in de Jaak Lemmenslaan in Westerlo werd maandag een diefstal opgemerkt. Hier stalen onbekenden werkmateriaal uit een vrijstaande garage naast een woning.