Dieven stelen tien vinken uit kooi van hobbykweker Jef Van Nooten

15 januari 2020

16u25 0

Een hobbykweker uit de Pastoor Binckstraat in Heultje (Westerlo) kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag dieven over de vloer. De daders drongen de vogelkooi van de hobbykweker binnen. Ze stalen er een tiental groene- en distelvinken. De vogeltjes zijn ongeveer 100 euro per stuk waard. De daders zijn spoorloos.