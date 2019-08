Dieven stelen opnieuw sanitair JVN

21 augustus 2019

16u07 2

Voor de derde keer in korte tijd hebben inbrekers zich toegang verschaft tot een opslagplaats met sanitair in de Nijverheidsstraat in Westerlo. De daders gingen opnieuw aan de haal met sanitair materiaal. Het labo van de federale ging ter plaatse voor een sporenonderzoek.