Dieven stelen grasmaaiers en houten balken Jef Van Nooten

18 juni 2020

Inbrekers hebben een bezoek gebracht aan een buitenverblijf aan Truchelven in Oosterwijk (Westerlo). De eigenaars ontdekten donderdag dat er twee grasmaaiers, een bosmaaier en twintig houten balken zijn gestolen. Wanneer de inbraak werd gepleegd, is niet duidelijk. Het was van oktober 2019 geleden dat de eigenaars ter plaatse waren geweest.