Dieven stelen drie fietsen uit tuinhuis Jef Van Nooten

06 februari 2020

13u42 2

Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag drie fietsen gestolen in de Heidestraat in Oevel (Westerlo). De daders stalen de fietsen uit een tuinberging. Ze braken daarvoor de deur open. De daders zijn spoorloos.