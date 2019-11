Dieven stelen drie fietsen uit stalling Jef Van Nooten

27 november 2019

16u35 2

Dieven hebben ingebroken in een fietsenstalling aan het Sint-Michielsplein in Oevel (Westerlo). Ze gingen er aan de haal met drie fietsen. De diefstal werd woensdagmiddag opgemerkt. De politie is een onderzoek gestart en hoopt de daders te kunnen identificeren met behulp van camerabeelden.