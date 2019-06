Dieven stelen aanhangwagen op berm voor woning JVN

19 juni 2019

12u25 0

Dieven hebben dinsdag in de loop van de namiddag aan aanhangwagen gestolen in de Doelstraat in Westerlo. De aanhangwagen stond geparkeerd op een berm voor de woning van de eigenaar. “De aanhangwagen was op slot. Toch zijn dieven er mee vandoor kunnen gaan”, zegt een woordvoerder van de lokale politie Zuiderkempen.