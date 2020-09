Dieven snijden tent open op camping Jef Van Nooten

28 september 2020

Dieven hebben tijdens het weekend hun slag geslagen op camping ’t Heultje aan Kempische Ardennen in Heultje (Westerlo). Twee kampeerders ontdekten zaterdagavond dat iemand met een mes de voortent had opengesneden. De daders stalen verscheidene spullen die in de voortent stonden.