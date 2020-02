Dieven plegen vijf inbraken in Voortkapel Jef Van Nooten

03 februari 2020

Dieven hebben zaterdag op minstens vijf plaatsen ingebroken in Voortkapel (Westerlo). De inbraken vonden zowel zaterdagnamiddag als -avond plaats. De daders braken vijf woningen binnen in de Esdoornstraat, Trapstraat, Wilgenstraat en Meidoornstraat. Ze braken daarvoor ramen en deuren open. De daders maakten telkens geld of juwelen buit. Het labo ging ter plaatse om een sporenonderzoek uit te voeren.