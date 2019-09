Dieven maken gat in dak bij Hermans-Vermeulen en stelen duizenden euro’s aan machines Wouter Demuynck

06 september 2019

17u29 0 Westerlo In de nacht van donderdag op vrijdag hebben inbrekers zich toegang verschaft tot Bouwmaterialen Hermans-Vermeulen in de Langstraat in Tongerlo (Westerlo) door een gat in het dak te maken. De daders sloegen al snel weer op de vlucht omdat het inbraakalarm afging, maar ze konden toch nog een zestal machines buitmaken met een waarde van tussen de 6.000 en 10.000 euro.

De inbraak bij Hermans-Vermeulen, dat allerlei bouwmateriaal voorziet voor aannemers, gebeurde omstreeks 2 uur ‘s nachts. Op camerabeelden is te zien hoe één persoon met een zaklamp eerst de balie doorzoekt en daarna naar het rek met machines van het merk Makita stapt. “Op de beelden is maar één persoon te zien, maar zeer waarschijnlijk waren ze met twee en is de andere op het dak gebleven”, vertelt bestuurder Michel De Maeyer. “Via de tuin van de buren zijn ze met een ladder op ons dak geraakt. Daarna hebben ze de golfplaten eraf gehaald door alles los te schroeven om dan de gyproc kapot te stampen.”

Veel tijd om te stelen had de inbreker niet. Toen hij de ruimte van de balie betrad, zorgde een sensor ervoor dat het inbraakalarm afging. Uiteindelijk moest hij zich na een minuut al uit de voeten maken. “Eigenaars Guy Hermans en Maria Vermeulen, die in de woning aan de straatkant wonen, zijn meteen ter plaatse gekomen en hoorden buiten al mensen met elkaar spreken. Eenmaal binnen hebben ze het alarm afgezet en meteen alle lichten aangezet. Toen het licht aanging, zaten de daders nog op het dak. Het heeft maar zo'n tien seconden gescheeld of ze zouden elkaar gekruist hebben, blijkt uit de beelden.”

De daders konden een zestal machines van het merk Makita en één exemplaar van het merk DeWalt buitmaken, in totaal goed voor een waarde van tussen de 6.000 en 10.000 euro. “In de 40 jaar dat de zaak bestaat, is het de eerste keer dat we een diefstal meemaken”, vervolgt Michel De Maeyer. “De zaak is al goed beveiligd op het gelijkvloers, het dak was de enige plek waar ze nog binnen konden. We gaan nu wel nog overal extra camera’s plaatsen. Van de hoek waar ze het gat hebben gemaakt, hebben we bijvoorbeeld net geen beelden. In die ruimte plaatsen we ook nog een extra sensor voor het inbraakalarm, want dat ging pas af toen de dader de andere ruimte - met de balie en de rekken - betrad. Ook gaan we op het dak allerlei spots plaatsen, zodat we eventuele inbrekers kunnen afschrikken met licht.”