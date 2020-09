Dieven laten gestolen smartphone snel weer achter Jef Van Nooten

21 september 2020

Dieven hebben zondagnamiddag een smartphone gestolen uit de tuin van een woning aan Korenhoeve in Westerlo. De eigenaar vond het gsm-toestel even later terug in de buurt van de woning, maar het geld dat in het gsm-hoesje stak, was wel verdwenen.