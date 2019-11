Dieven gaan aan de haal met duizenden euro’s aan elektrisch gereedschap bij Cevo Wouter Demuynck

04 november 2019

21u13 0 Westerlo In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben inbrekers toegeslagen bij Bouwmarkt Cevo in Tongerlo (Westerlo). Ze gingen aan de haal met elektrisch handgereedschap, waarvan de buit kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Zaterdagochtend rond 2 uur trad bij Bouwmarkt Cevo in de Meulemanslaan in Tongerlo het alarm in werking. De daders bleken zich langs achteren toegang te hebben verschaft en gingen ervandoor met elektrisch handgereedschap. De timing van de inbraak is volgens Tom Aerts, CEO van Cevo, niet toevallig.

Opendeurdag

“1 november is een soort opendeurdag voor ons. We zijn elk jaar op die dag open en zorgen ervoor dat onze toonzaalmodellen in de winkel dan heel netjes tentoongesteld staan zodat de klanten een goed beeld hebben van wat er voorradig is. Of de daders daarop gewacht hebben weet ik niet, maar de nacht erop is de inbraak wel gebeurd. Een toevallige inbraak was het zeker niet, ze zijn ongetwijfeld op verkenning geweest. Het is moeilijk om te zeggen of ze specifiek op 1 november zijn komen kijken. Als er duizend klanten zijn, is het moeilijk om uit te maken of een klant komt om te kijken of om te stelen. Misschien weten de daders dat ook wel.”

Extra veiligheidsmaatregelen

Hoeveel de buit juist bedraagt moet nog nagekeken worden. Vermoedelijk zal de waarde ervan wel enkele duizenden euro’s bedragen. Ook de kassa’s werden opengebroken, maar daarin zat geen geld. “Aan het gebouw zelf is er ook schade, want het is niet evident om binnen te geraken. We hebben camerabeelden van de daders die we hebben overgemaakt aan de politie.” Zaterdag nam Cevo ook al meteen enkele bijkomende veiligheidsmaatregelen. “We hebben onmiddellijk een uitbreiding van onze systemen geïnstalleerd. We waren nochtans al goed beveiligd, want het is dankzij ons alarmsysteem dat onze mensen en de politie ter plaatse konden komen, zodat er niet meer schade is en voorraad weg.”

Bedrijven in Westerlo krijgen al een tijdje geregeld inbrekers over de vloer. Maandagochtend werd ook een inbraak bij een firma in sanitair in de Nijverheidsstraat in Oevel vastgesteld en in september sloegen dieven tweemaal toe bij Bouwmaterialen Hermans-Vermeulen in de Langstraat in Tongerlo. “In de buurt is er blijkbaar al op verschillende plaatsen ingebroken. Daarom wordt deze inbraak nu in een groter geheel bekeken.”