Dieven dringen twee woningen binnen Jef Van Nooten

08 januari 2020

15u11 3

Op twee plaatsen in Westerlo werden dinsdagavond inbraken in woningen opgemerkt. In de Rozenlaan braken inbrekers een achterdeur open. Ze stalen er geld en juwelen. Later op de avond werd ook een inbraak vastgesteld in een woning in de Bisschop Vanuytvenlaan. Hier braken onbekenden een raam aan de achterkant van de woning open om geld en oude munten te stelen.