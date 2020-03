Dieven dringen twee woningen binnen door ramen met steen in te gooien Wouter Demuynck

09 maart 2020

16u25 2 Westerlo In de nacht van 7 op 8 maart is er in twee woningen op De Reid in Westerlo ingebroken.

Telkens gooiden de inbrekers een raam in met een steen. In de ene woning gingen de daders aan de haal met geld, juwelen en een laptop, in de andere woning stalen ze een uurwerk.