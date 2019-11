Dieven bezoeken sanitair bedrijf Jef Van Nooten

04 november 2019

13u22

Dieven hebben tijdens het weekend ingebroken bij een sanitair bedrijf in de Nijverheidsstraat in Oevel (Westerlo). Ze drongen er het magazijn binnen. De inbraak werd maandagochtend vastgesteld. De omvang van de buit is niet gekend.