De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met gewezen KVC Westerlo-manager Herman Wijnants: “In Het Riet kan je nog wandelen zonder huizen tegen te komen”

Westerlo

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt Herman Wijnants, die vorig jaar afzwaaide als manager van KVC Westerlo na 40 jaar en tevens gewezen schepen en Vlaams parlementslid is, ons naar natuurgebied Het Riet.