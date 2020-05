De Klimboom start op eerste dag enkel met leerlingen uit eerste leerjaar: “Hen wat laten wennen aan de regels in veilige omgeving” Wouter Demuynck

15 mei 2020

16u13 0 Westerlo Bij basisschool De Klimboom in Heultje (Westerlo) gingen vrijdagochtend enkel nog maar de kinderen van het eerste leerjaar van start. Vanaf volgende week komen daar nog de leerlingen van het tweede en zesde leerjaar bij. “We wilden de kinderen van het eerste leerjaar laten starten in een veilige omgeving, zodat ze niet opeens met meer dan 100 kinderen opstarten en wat kunnen wennen aan de regels”, zegt directeur Guy Van Genechten.

Voor de 38 kinderen van het eerste leerjaar, die in vier klassen werden opgedeeld, zag hun basisschool er na een tweetal maanden een pak anders uit. Zo is de speelplaats opgesplitst in vijf speelzones, zodat de verschillende groepen telkens in één zone blijven spelen.

Speelzones

“Ze mogen daar niet uit komen, maar op een gegeven moment kan er wel doorgeschoven worden in de zones. Dan nemen de juffen de kinderen mee zonder de groepen te mengen”, aldus directeur Guy Van Genechten. “Op de speelplaats zijn er ook lijnen getrokken om de anderhalve mater afstand aan te tonen, er zijn drie verschillende in- en uitgangen en buiten hebben we wasbekkens staan zodat de kinderen ook buiten hun handen kunnen wassen.”

Veilige omgeving

Ook de leerlingen van het tweede en zesde leerjaar konden eigenlijk al van start gaan, maar de school besloot om enkel met de kinderen van het eerste leerjaar te beginnen. “Bij hen lukt het afstandsonderwijs enerzijds minder goed omdat ze nog niet zelfstandig genoeg zijn, anderzijds willen we hen in een veilige omgeving laten starten zodat ze opeens niet met meer dan 100 kinderen opstarten. De speelplaats ziet er anders uit en er zijn heel wat regels, dus voor hen is het wennen. Ze gaan vrijdag wel les krijgen, maar we zullen hen toch vooral de regels aanleren.”

Beperkte toetsenperiode

In eerste instantie zullen de leerkrachten teruggrijpen naar wat de leerlingen hebben geleerd na de paasvakantie, tijdens het zogenaamde preteaching. “We gaan eerst evalueren wat er al dan niet goed liep bij de kinderen alvorens verder te gaan met nieuwe lessen. In de eerste en tweede leerjaren gaan we toetsen ook grotendeels beperken. Enkel als een kind al voor de coronacrisis al wat minder presteerde, kunnen we een test afnemen. Als je het advies geeft om een kind te laten zittenblijven, moet je immers ook met een resultaat afkomen. De zesdejaars laten we ook nog meedoen aan drie OVSG-testen, die naar de eindtermen peilen van het eerste tot zesde leerjaar. We konden die laten vallen, maar dan valt er veel informatie van die zes jaar weg.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.