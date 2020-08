DAF Trucks verhoogt productie en trekt 120 extra werknemers aan Wouter Demuynck

13 augustus 2020

13u00 0 Westerlo Vrachtwagenbouwer DAF Trucks in Oevel (Westerlo) gaat vanaf oktober de productie verhogen naar 180 vrachtwagens per dag. Door die verhoging zoekt het bedrijf 120 extra werkkrachten.

Midden maart werd de assen- en cabinefabriek van DAF Trucks in Oevel stilgelegd door de coronacrisis. Een maand later kon de productie weer voorzichtig opgestart worden. Vanaf oktober wil het bedrijf de productie verhogen naar 180 vrachtwagens per dag, terwijl dat nu nog 100 per dag is.

De productieverhoging heeft als gevolg dat DAF Trucks in totaal 190 nieuwe werkkrachten zoekt, van wie 120 in Oevel.