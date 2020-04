DAF Trucks start maandag (voorzichtig) de productie weer op Jurgen Geyselings

17 april 2020

16u08 1 Westerlo De DAF Trucksfabriek in Oevel bij Westerlo, die ondertussen al een maand op non-actief staat door de coronamaatregelen, start komende maandag terug op. Weliswaar in een heel beperkte bezetting en onder strikte voorwaarden.

Sinds 18 maart ligt de volledige fabriek van DAF Trucks in Westerlo stil. De voorbije periode werden er door het bedrijf in samenspraak met de vakbonden tal van aanpassingen gedaan om het bedrijf weer productief te krijgen. Deze week deden enkele werknemers in het bedrijf allerhande testen om te bekijken of werken op een veilige manier mogelijk was.

Tevreden vakbonden

De vakbonden waren meer dan tevreden met de testen. “We zijn aangenaam verrast”, vertelt Davy Baelus, hoofdafgevaardigde bij het ACV. “We kunnen vaststellen dat de veiligheidsmaatregelen grondig voorbereid werden, en wij zijn nu benieuwd naar het vervolg. In afwachting blijven we alle tips of opmerkingen van collega’s verzamelen, zodat we ze vervolgens met de verantwoordelijke manager kunnen bespreken.”

Kristof Diels, hoofdafgevaardigde van het ABVV, treedt zijn collega bij. “We hadden op voorhand toch wel enkele bedenkingen, maar we hebben nu met onze eigen ogen kunnen zien dat er op geen inspanning meer of minder gekeken is om de veiligheid van onze medewerkers te kunnen garanderen, en dit zowel op als naast de werkvloer. DAF heeft ook oren naar elke verbetertip.”

Veiligheid boven

Vanaf maandag start een beperkte bezetting op DAF Trucks de fabriek weer op. Zo hoopt men stilaan de productie te verhogen gedurende de komende weken. “De veiligheid van alle medewerkers garanderen is onze absolute prioriteit”, klinkt het bij DAF.