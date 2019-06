DAF Trucks schrapt 135 tijdelijke jobs Wouter Demuynck

13 juni 2019

18u44 0 Westerlo Voor de tweede keer dit jaar verdwijnen er jobs bij vrachtwagenbouwer DAF Trucks in Oevel (Westerlo). Na een nieuwe productieverlaging, opnieuw ingegeven door de economische onzekerheid in Europa, schrapt het bedrijf 135 tijdelijke jobs. In mei waren er al 150 interimcontracten op de tocht.

Vanaf 1 juli zal de productie van CF- en XF-trucks in de fabrieken van Eindhoven en Leyland verlaagd worden van circa 220 naar 200. Reden daarvoor is de economische onzekerheid in Europa, wat ervoor zorgt dat vervoerders terughoudend blijven in de aanschaf van nieuwe vrachtwagens. Aangezien het wagenpark relatief jong is, wordt vervanging daarom vaker uitgesteld. In Eindhoven wordt daarom afscheid genomen van 150 uitzendkrachten, in Westerlo gaat het om 135 medewerkers met een tijdelijk contract.

“Dat zijn vervelende beslissingen”, aldus president-directeur Harry Wolters. “We kunnen echter niet anders - we moeten mee-ademen met de markt. Ik wil iedereen die de onderneming nu jammer genoeg moet verlaten, van harte bedanken voor de inzet en veel succes wensen in hun verdere loopbaan. We produceren op klantenorder en de huidige orderontvangst maakt dat we ons productievolume naar beneden moeten aanpassen. Laten we echter niet vergeten dat we het op de markt uitstekend doen. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg ons marktaandeel in de zware klasse in Europa maar liefst 17,1% en klanten prijzen de kwaliteit en de efficiëntie van onze trucks.”

De productieverlaging bij DAF Trucks is al de derde dit jaar. In maart werd al aangekondigd dat de productie van trucks in de fabrieken van Eindhoven en Leyland in april zou verlaagd worden van 254 naar 240 per dag. Uiteindelijk zorgde dat in de fabriek in Oevel (Westerlo), waar de assen en cabines van de vrachtwagens vervaardigd worden, niet voor een minder aantal jobs. Dat was wel het geval bij de productieverlaging in mei. Toen werd de productie teruggebracht naar 225 trucks per dag en stonden er 150 interimcontracten op de helling.