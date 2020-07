Coronaveilige editie van Jungle Jump op Den Asberg Wouter Demuynck

16 juli 2020

16u24 0 Westerlo Ook het springkastelenfestijn Jungle Jump is weer terug van weggeweest. Vanaf vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli staan er op Domein Den Asberg in Westerlo ongeveer 40 springkastelen opgesteld tijdens deze coronaproof editie.

“Net zoals de meeste ondernemers in de eventsector hebben wij het als Kempische ondernemers niet gemakkelijk gehad. We zijn dan ook heel blij dat we eindelijk weer de lach op kinderen hun gezichtjes kunnen brengen”, zegt Dries Delsard van Jungle Jump.

Circulatiesysteem

Om de veiligheid te waarborgen zijn er enkele bijkomende maatregelen genomen. “Op het ruime horecagedeelte kunnen alle volwassenen rustig genieten van een drankje in hun eigen bubbel. De tafels worden erg ver uit elkaar geplaatst en door een circulatiesysteem zal er geen contact tussen de volwassenen nodig zijn.”

Jungle Jump is van 17 tot en met 26 juli dagelijks van 13 tot 18 uur geopend. De springkastelen zijn toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar.