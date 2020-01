Consortium Kamp Circulair wint aanbesteding voor bouw eerste circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen Wouter Demuynck

17 januari 2020

18u36 0 Westerlo Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, heeft Kamp Circulair aangeduid als bouwconsortium voor de bouw van een circulair bedrijfsgebouw op haar site. Het consortium, met bouwbedrijf Beneens uit Olen als trekker, zal zo het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen bouwen.

Met het nieuwe gebouw, dat de naam ‘t Centrum krijgt, wil Kamp C het principe van circulair bouwen in Vlaanderen introduceren. Dat houdt onder meer in dat het gebouw en de bouwmaterialen hergebruikt kunnen worden. Ook voor de aanbesteding werd er geopteerd voor een circulaire aanpak.

Circulair aanbesteden

“In plaats van gedetailleerd uit te schrijven hoe het gebouw er zou moeten uitzien en welke materialen en technieken daarvoor gebruikt moesten worden, kozen we voor een functioneel programma”, zegt Kamp C-voorzitter Kathleen Helsen. “We hebben de kandidaten vooral verteld wat Kamp C wil kunnen doen met het nieuwe gebouw. We hebben slechts enkele minimumeisen, zoals een optimaal (her)gebruik van gebouw en componenten, uitgeschreven zonder te zeggen hoe alles precies moet gebeuren. De kandidaten hebben dat onderdeel dus zelf kunnen invullen.”

Ook prijs was geen factor, want vooraf werd al aangegeven wat het budget is: 1 miljoen euro investeringsbudget en een operationeel budget van 1 miljoen euro, verdeeld over de looptijd van de opdracht. Die loopt voor een periode van 20 jaar, waardoor het winnend consortium niet enkel instaat voor het ontwerp, maar ook het toekomstig onderhoud en de energievoorziening.

Kamp Circulair

Het officiële aanbestedingsproces startte in november 2018. Zeven consortia schreven zich in voor de selectiefase. Uiteindelijk werden drie consortia weerhouden voor de tweede fase. Hun voorstellen werden uiteindelijk op drie criteria beoordeeld: het schetsontwerp en inpassing in de omgeving, de mate van circulariteit en het plan van aanpak. Volgens het beoordelingsteam scoorde consortium Kamp Circulair het hoogst op de criteria.

Kamp Circulair heeft aannemersbedrijf Beneens uit Olen als trekker. Voorts maken TEN, Streng-th, Muurtuin, West Architectuur, Tenerga en VITO deel uit van het team. Hun ontwerp gaat uit van een gridstructuur waarbij twee vaste kernen worden gebruikt. Daarin zitten de trappen, liften en sanitaire blokken. Alles rond die kernen is flexibel en makkelijk aanpasbaar. Wat de ene dag een kantoor is, kan zo de andere dag een open ontmoetingsruimte worden.

Het hele gebouw is bovendien demontabel. Als er na 20 jaar aanpassingen nodig zijn aan het gebouw, kunnen alle elementen eenvoudig gedemonteerd worden en elders terug opgebouwd. Verder worden er duurzame en herbruikbare materialen gebruikt en is het gebouw een expo voor circulair bouwen.