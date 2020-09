Christian Brüls (KVC Westerlo) antwoordt met sterke prestatie tegen Seraing: “Het was tijd om punten te pakken” Sven Oeyen

14 september 2020

17u00 0 Westerlo Na twee gelijke spelen op rij verwachtte coach Bob Peeters zondagavond een stevige reactie van zijn team op het veld van leider RFC Seraing. En die kwam er ook. In een boeiende en intensieve topper wisten de Kemphanen zich na de rust naar een deugddoende eerste overwinning te knokken. Het werd 0-2.

De kop is er dus af voor KVC Westerlo. “Het was tijd om punten te pakken”, beseft Christian Brüls. “Niet evident, tegen een tegenstander die zes op zes gehaald had en al acht keer scoorde. Maar Seraing had er ook al vijf binnengekregen. We wisten dat er dus wel mogelijkheden waren. De trainer hanteert nu al een paar jaar hetzelfde systeem, maar als de tegenstanders weten hoe we spelen, is er altijd wel een plan B of plan C waar we kunnen op terugvallen. Daar wordt tijdens de week hard aan gewerkt op training en dat heeft zondag zijn vruchten afgeworpen.”

Tweede helft dominant

“Het was een zware wedstrijd”, weet Brüls. “Seraing is écht wel een goeie ploeg, maar uiteindelijk heeft onze ervaring de bovenhand gehaald op hun jeugdig enthousiasme. Met twee ballen tegen de paal zijn we tussendoor misschien wel goed weggekomen, maar op basis van onze tweede helft was het een verdiende overwinning. Toen waren wij dominant en waren er al vroeg twee betwistbare penaltyfases. Als de scheidsrechter daar ingrijpt, had de partij al vroeger beslist kunnen zijn.”

Goed gesprek met coach

Sterkhouder Christian Brüls (31) miste vorig seizoen geen enkel duel, maar werd in de vorige match tegen Union verrassend uit de selectie geweerd. Volgens coach Bob Peeters wegens ‘transferitis’. Intussen zijn de plooien weer gladgestreken en antwoordde Brüls zoals het hoort: met een sterke prestatie op het veld. De ervaren middenvelder werkte hard en had een voet in beide goals. “Dat is mijn job”, klinkt het vastberaden. “Om ervoor te zorgen dat we de nodige kansen creëren en gevaarlijk zijn in de zone van de waarheid. Ik ken mijn kwaliteiten en als het hoofd goed zit, kan ik nog altijd mee het verschil maken. Ik had vorige week een goed gesprek met de coach. Het voetbalplezier is weer helemaal terug en ik ga er alles aan doen om ook dit seizoen weer zo hoog mogelijk te eindigen met KVC Westerlo.”