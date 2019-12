Café Den Anker wordt Brasserie Den Anker: “Interieur is volledig vernieuwd op zes weken tijd” Wouter Demuynck

10 december 2019

16u57 0 Westerlo Na zes weken verbouwen is de transformatie van Den Anker in het centrum van Westerlo compleet. Voortaan zeg je niet meer café Den Anker, wél Brasserie Den Anker. Uitbater Kennith Van den Bergh (29) stak zijn zaak, die dinsdag weer opende, van kop tot teen in een nieuw jasje.

Op amper 20-jarige leeftijd nam Kennith Van den Bergh café Den Anker in de Polderstraat, pal in het centrum van Westerlo, over. Ondanks zijn jeugdige leeftijd had hij toch al wat ervaring opgebouwd. “Vanaf mijn 15de ben ik als jobstudent beginnen werken in de horeca. Toen ik als 12-jarige in een café kwam met mijn ouders, vroeg ik al of ik mee achter de toog kon helpen. Een eigen zaak heb ik dus altijd in gedachten gehad. Bij dit pand had ik een goed gevoel wegens de uitstekende ligging - je hebt hier de wekelijkse markt en er passeren veel wandelaars.”

Espressobar

Op het moment dat Kennith Den Anker overnam, draaide zaak niet goed. “Ik ben begonnen als ‘simpele’ espressobar. Het kostte tijd om het uit de grond te stampen, pas na twee jaar begon het echt te draaien. Dankzij mijn gemotiveerde medewerkers heb ik de zaak kunnen uitbouwen tot een succesvolle onderneming.” Na negen jaren was de tijd dan ook rijp voor een totale verbouwing. Kennith besloot om zijn zaak van kop tot teen te vernieuwen en te heropenen als brasserie. Van midden oktober tot begin december werd Den Anker in een compleet nieuw jasje gestoken.

Modern, maar warm interieur

“Alles is vernieuwd, gaande van de vloer, bar, tafels tot het plafond. Enkel de keuken is behouden gebleven omdat die enkele jaren geleden al vernieuwd werd. We zijn voor een moderne stijl gegaan die toch nog warmte en gezelligheid uitstraalt. Daarom hebben we veel met hout en goud gewerkt. We hebben onze ruimte ook anders ingedeeld zodat we van 28 naar 46 zitplaatsen gaan. De vernieuwing was zeker nodig. Sommige klanten vonden het iets te oubollig. Zo hadden we klanten die in de zomer dagelijks op ons terras zaten, maar die we in de winter nooit zagen. Wekelijks waren er ook klanten die niet wisten dat je hier kan eten, terwijl dat al jaren kan. Dat lag eveneens aan het oudere interieur.”

Ontbijt

Wel benadrukt Kennith dat het concept van Den Anker niet opeens drastisch gaat veranderen. “We zijn al een tijdje naar een brasserie aan het groeien, eerder boden we al bijvoorbeeld steak- en visgerechten aan. We gaan nu ook werken met suggesties en zien wat ervan werkt. Vanaf begin volgend jaar gaan we op zondagvoormiddag ook starten met het aanbieden van ontbijten. Voor de rest blijft ons concept behouden. De mensen kunnen ook nog gewoon komen om iets te drinken.”

De vernieuwing bij Den Anker gaat ook gepaard met een zoektocht naar extra personeel. Een voltijdse kok en een deeltijdse zaalmedewerker worden nog gezocht. Brasserie Den Anker zal elke dag geopend zijn vanaf 11 uur, behalve op maandag.