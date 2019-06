Buurtoverleg over verkeer in Oevelse dreef en Torendreef Wouter Demuynck

26 juni 2019

13u43 0 Westerlo Op woensdag 3 juli is er in de Vesperzaal van de abdij van Tongerlo om 19.30 uur een buurtvergadering over het verkeer in de Oevelse dreef en de Torendreef. Er zal onder meer gepolst worden bij de buurtbewoners of ze van de Oevelse dreef een fietsstraat willen maken.

De twee dreven langs de abdij worden druk gebruikt door fietsers. Uit tellingen blijkt zelfs dat de Oevelse dreef een van de meest gebruikte straten door fietsers is van de hele provincie.

“De voertuigen die in de straten passeren zijn van landbouwers en bewoners, maar er is ook behoorlijk wat autoverkeer dat de route als ‘binnendoor’ gebruikt. Regelmatig krijgen we de suggestie om van de Oevelse dreef een fietsstraat te maken”, klinkt het bij het bestuur. “Op deze bijeenkomst leggen we dat voorstel voor aan de omwonenden en aangelanden voor, vooraleer daarover een beslissing te nemen.”