Buso-school Tongelsbos telt dit schooljaar recordaantal leerlingen: “Na terugval door M-decreet merken we nu omgekeerde beweging” Wouter Demuynck

01 september 2019

14u14 0 Westerlo Tongelsbos, de school voor buitengewoon onderwijs in Tongerlo (Westerlo), gaat het nieuwe schooljaar tegemoet met een recordaantal leerlingen: 215. Volgens directeur Ilse van de Vreugde speelt het M-decreet daarin een belangrijke rol. “Ouders spreken ons er vaak over aan: ze hebben het geprobeerd in het gewoon onderwijs, maar moeten dan toch terugkeren.”

Op 30 augustus stond de teller van het aantal leerlingen van Tongelsbos op 215: 108 in opleidingsvorm 3 - en daarmee is het volzet -, 107 in opleidingsvorm 4. Na 55 inschrijvingen deze zomervakantie telde de school nog nooit zoveel leerlingen. Ter vergelijking: in het schooljaar 2016-2017 kende de school met 199 leerlingen nog een terugval, tegenover de 209 leerlingen van het jaar ervoor. Sindsdien blijft het aantal echter weer stijgen: het schooljaar 2017-2018 telde 207 leerlingen, in 2018-2019 waren dat er 209.

Directeur Ilse van de Vreugde meent dat het M-decreet, dat voor sommige ouders als een tegenvaller wordt ervaren, zeker invloed heeft gehad op het leerlingenaantal. “Toen het M-decreet net in voege was, was het de tendens om zoveel mogelijk kinderen in het gewoon onderwijs te plaatsen. Vooral in onze basisschool was er op twee jaar tijd een enorme terugval. Nu merken we dat die tendens is omgekeerd in vergelijking met enkele jaren geleden. De basisschool zit aan hun top en had op het einde van vorig jaar zelfs dagelijks inschrijvingen voor dit schooljaar.”

“Sinds het M-decreet merken ook wij in de loop van het schooljaar een grotere instroom. Niet allemaal in het eerste jaar, maar ook in het derde of vierde jaar. Zoiets was vroeger veel minder: toen startten de leerlingen hier hun eerste jaar en liepen ze zo hun schoolcarrière af. Ook het aantal inschrijvingen tijdens de zomervakantie waren opvallend hoog. Onze opleidingsvorm (OV) 4 is volzet. Bij OV3, waarbij via het M-decreet wordt aangegeven om eerst al het mogelijke te doen in gewoon onderwijs, zien we een mindere instroom maar ook daar hebben we meer inschrijvingen dan vorig jaar en het jaar voordien.”

Een tegenstander van het M-decreet is Ilse van de Vreugde niet. Wel vindt ze dat het anders had moeten worden aangepakt. “Ik wil het M-decreet zeker niet afbreken, want in theorie is het een mooi principe. Je kan het echter niet realiseren zonder de juiste middelen en mankracht. In het gewoon onderwijs zetten ze zich heel hard in voor deze jongeren, maar de middelen zijn er niet altijd om kleinere klasgroepen te maken met de juiste ondersteuning. Er gebeurt al veel, maar voor sommige jongeren is dat nog onvoldoende. Ouders spreken ons er vaak over aan. Ze hebben het dan geprobeerd in het gewoon onderwijs, maar moeten dan terugkeren. Wij hebben bijvoorbeeld klassen waar vijf leerlingen zitten: dat is niet haalbaar in het gewoon onderwijs, zeker als ik zie hoe moeilijk wij het soms al hebben. Ook vind ik dat het decreet te snel in werking is getreden, met als gevolg dat er te weinig voorbereiding was. De mensen waren er niet klaar voor.”

Tongelsbos heeft overigens nog een opmerkelijk project rond inclusie in het gewoon onderwijs lopen. In het schooljaar 2018-2019 startte in Tongelsbos een 1A-klas in de richting ‘Plant, dier- en milieutechnieken’ die vanaf het schooljaar 2020-2021 in de tweede graad les zal volgen op Kogeka-school Sint Jozef Geel. Dit schooljaar volgen de vijf leerlingen dus hun laatste jaar les in Tongelsbos. In de A-stroom is zo’n samenwerking tussen het buitengewoon secundair onderwijs en het secundair onderwijs vrij uniek. “Zelfs met dat ene klasje zijn we jaren bezig geweest voor de voorbereiding qua begeleiding, infrastructuur en nog heel wat andere zaken. We vinden wel dat we zoiets moeten doen om onze leerlingen de kans te geven om in die school les te volgen, waar meer middelen en praktijkruimtes zijn. Concreet leveren wij dus de zorg en ondersteuning en levert Kogeka de infrastructuur. Ik denk ook dat daar de toekomst in zit. Er zijn ons al scholen voorgegaan waar het gelukt is, maar ook dat zal tijd en leerschool vragen. Als je ziet hoeveel tijd één klasje vraagt, wat vraagt zo’n M-decreet dan?”