Burger King komt naar Westerlo Wouter Demuynck

24 april 2020

19u34 68 Westerlo Fastfoodketen Burger King gaat een restaurant openen in Westerlo, meer bepaald in het shoppingcenter Westelpark in Oevel vlakbij de fly-over. Het gemeentebestuur verleende daarvoor iets meer dan een maand geleden een vergunning, al is het nog niet duidelijk wanneer het hamburgerrestaurant de deuren zal openen.

De vestiging van Burger King in Westerlo wordt de tweede in de Kempen, nadat de fastfoodketen ook al in Minderhout (Hoogstraten) een restaurant opende. In het winkelpark Westelpark zal voor de bouw van het restaurant eerst het pand van de keten Merk-Kleding, gelegen naast Action en tegenover de carpoolparking, gesloopt worden. Het nieuwe restaurant dat in de plaats komt bevat een drive-in, terras en bevindt zich enkel op het gelijkvloers.

Mooie opportuniteit

“We voeren altijd eerst een studie uit om het potentieel van een toekomstig restaurant op een bepaalde locatie in te schatten. De locatie in Westerlo was een erg mooie opportuniteit voor een gloednieuw restaurant: ze ligt dichtbij enkele grote verkeersassen - de E313 en de N19 tussen Westerlo en Geel - en beschikt over voldoende ruimte voor onze drive en er zijn heel wat winkels in de buurt”, zegt Kevin Derycke, CEO van Burger Brands Belgium. “

“Het gebouw zal openen in Pavilion-stijl, de nieuwe standaard voor vrijstaande Burger King-restaurants wereldwijd. Dit design werd ontworpen door een architectenteam uit Miami, de bakermat van Burger King, en wordt gekenmerkt door een licht en eigentijds decor.”

De precieze timing van de start van de sloop- en bouwwerken zijn nog niet bekend.