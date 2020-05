Brandweer blust brandje aan Olenseweg Jef Van Nooten

30 mei 2020

09u18 0

De brandweer in Westerlo moest zaterdagochtend in alle vroegte uitrukken naar de Olenseweg in Voortkapel (Westerlo). Achter een woning was een vegetatiebrand ontstaan. Door de extreme droogte - in de provincie Antwerpen is code rood van kracht - liet de brandweer niets aan het toeval over. Het brandje werd snel geblust voordat het vuur zich verder kon uitbreiden. De omgeving werd net gespoten om een mogelijke heropflakkering te voorkomen.