Bovenlokale fietspaden in Westerlo scoren beter dan provinciale gemiddelde: “Mooie cijfers wat betreft breedte van de paden en tussenstroken” Wouter Demuynck

11 juni 2020

12u51 0 Westerlo De bovenlokale fietsroutes, dat zijn routes voor langere verplaatsingen naar bijvoorbeeld het werk of naar school, van Westerlo werden onlangs onderworpen aan de Fietsbarometer van de provincie Antwerpen. De bovenlokale fietspaden, in totaal 84 kilometer lang, doen het met een eindscore van 6,4 op 10 beter dan het provinciale gemiddelde van 5,9 op 10. “De projecten die we gaan uitvoeren komen bovendien quasi volledig overeen met de bevindingen van het provinciebestuur”, reageert mobiliteitsschepen Kristof Welters (CD&V) tevreden.

Het rapport van de provinciale Fietsbarometer voor de gemeente Westerlo toont aan dat de fietspaden vooral slecht scoren op trilcomfort. “De gemeente Westerlo kan al mooie cijfers op tafel leggen wat betreft de breedte van de fietspaden (8,3/10) en tussenstroken (7,5/10)”, zegt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mobiliteit.

“De sterk verouderde fietsinfrastructuur, zoals bijvoorbeeld in de August Cannaertstraat en Guldensporenlaan, zorgen voor een slechte score op trilcomfort. Vanuit de provincie Antwerpen adviseren we de gemeente dan ook te werken met asfalt in plaats van met cementbeton of klinkers. Hoe egaler het oppervlak hoe beter het trilcomfort.”

Gemengd verkeer

Op 4 kilometer van de bovenlokale fietsroutes in Westerlo is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. “Voor fietsers is het minder fijn fietsen in het stuk Oevelse Dreef, tussen de Tongerlostraat en de Trienenkantlaan, wegens het extreem lage trilcomfort (-5,3/10). De klinkers zijn niet comfortabel voor de fietser. In Ter Voort en de Boerenkrijglaan adviseren we om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer naar beneden te brengen voor de veiligheid van de fietser”, besluit Luk Lemmens.

Fietsactieplan

De Westelse schepen van Mobiliteit en Fietsbeleid Kristof Welters (CD&V) kan zich wel vinden in de resultaten. “Als je ons gemeentelijk fietsactieplan leest, komen de projecten die we gaan uitvoeren quasi volledig overeen met de bevinding van het provinciebestuur.” In de August Cannaertsstraat start de gemeente bijvoorbeeld met rioleringswerken en de aanleg van een nieuw fietspad. Ook de fietsassen Jaak Lemmenslaan - Asberg, Geneinde, Hoog Heultje - Gravin de Merodestraat worden aangepakt.

“Dat vergt tijd: opmaken van bestekken, het aanstellen van studiebureaus, participatie met de buurtbewoners... Maar deze straten staan op de planning en er zijn budgetten voor voorzien. De eerste beslissingen zijn reeds genomen door de gemeenteraad”, gaat Welters verder.