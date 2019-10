Bos aan Kamp C toegankelijk voor wandelaars Wouter Demuynck

17 oktober 2019

12u57 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft een positief advies gegeven aan het ontwerp van het toegankelijkheidsreglement voor het bos van Kamp C in de Britselaan in Oosterwijk. Zo’n reglement regelt de toegang voor bezoekers in het gebied. Het bos is openbaar, wat wil zeggen dat voetgangers er altijd in mogen zolang ze op de wandelpaden blijven. Honden moeten er aan de leiband. Als het hard waait, blijft men er beter uit. Planten en bomen beschadigen en dieren verstoren zijn uiteraard verboden.