31 oktober 2019

De hulpdiensten werden donderdagmorgen opgeroepen voor een brand in een gebouw aan het Sint-Michielsplein in Oevel (Westerlo). Het ging om een appartement waar ook KBC is gevestigd. De flat liep zware brandschade op en is niet meer bewoonbaar. Een van de bewoners werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep brandwonden op aan de armen. De oorzaak van de brand is niet bekend.