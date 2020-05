Bestuurder zwaargewond na crash op N152 Jurgen Geyselings

03 mei 2020

07u38 10 Westerlo In de nacht van zaterdag op zondag crashte een wagen op de gewestweg N152 in Oosterwijk bij Westerlo. De bestuurder werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Rond 1 uur ‘s nachts verloor de bestuurder van de wagen de controle over het stuur ter hoogte van de vluchtheuvel op de N152 in Oosterwijk bij Westerlo. Hij knalde tegen de signalisatieborden die op de vluchtheuvel staan. De ravage op en rond de vluchtheuvel was enorm. De weg werd een tijdje afgesloten voor het verkeer.

De brandweer kwam ter plaatse om de zwaargewonde chauffeur uit het wrak te bevrijden en om de rijweg vrij te maken. De chauffeur van de gecrashte wagen werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.