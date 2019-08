Bestuurder merkt technisch defect op snelweg: even later brandt auto volledig uit JVN

19 augustus 2019

In de Bell-Telephonelaan in Westerlo is zaterdag een voertuig uitgebrand. De bestuurder van de wagen had de autosnelweg verlaten omwille van een technisch defect aan de auto. Op de carpoolparking vatte de wagen plots vuur. Het voertuig is helemaal uitgebrand, maar niemand raakte gewond.