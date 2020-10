Bestuurder gewond na klap tegen boom Jef Van Nooten

06 oktober 2020

12u34 2

Een 24-jarige man uit Nijlen is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een verkeersongeval aan Heultjedorp in Heultje (Westerlo). De man was er rond 1 uur met zijn auto tegen een boom gereden. De bestuurder liep lichte verwondingen op.