Bestuurder gewond na crash tegen boom Jef Van Nooten

04 mei 2020

10u12 0

Een 28-jarige man is zondag rond 18.15 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Boerenkrijglaan in Westerlo. De man verloor de controle over het stuur van zijn wagen. De auto reed tegen een boom, werd terug de weg op gekatapulteerd en kwam op zijn dak tot stilstand. Het slachtoffer, een man uit Putte, is gewond naar het ziekenhuis in Geel gebracht.